韓國瑜行程滿檔未必妥當　胡幼偉這樣分析

胡幼偉。(中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜每天行程滿檔。“行政院”前發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天表示，韓的行程安排，應該把握兩項基本原則。首先是將行程安排當做一種競選策略，所以要主動設計行程，而不是只被動回應各界人士需求、甚至有求必應地什麼場合都要去致意。其次是要讓自己有足夠的時間保持體力、閱讀資料和思考問題。像現在這樣的長期過勞，不是正確的工作及競選方式。



胡幼偉群組發文全文如下：



韓國瑜很忙，而且真的是太忙了，因為他每天行程滿檔，聽說連坐下來好好吃頓飯的時間都沒有！



從競選的角度來看，這樣安排行程，未必妥當。



首先，“總統”候選人需要提出政見，“國政”顧問團認真討論後擬出的政見論述，韓需要時間閱讀、消化、整理、思考這些政見內容及相關背景資料。這樣，在談到這些政見時，才能讓人覺得熟悉政見內容，甚至有更深遠的個人思考，而不只是覆誦“國政”顧問團的主張。即使是高雄市政，韓也需要時間了解各局處業務的重點，在議會答詢時，才能切中要害，不會只喊口號或只能談大方向的問題。



其次，行程排太滿，韓從早到晚忙不停，長期下來，體力透支，容易在真正重要的行程中露出疲態，一被報道出來，對形象有損，影響競選活動的功效。韓在市政總質詢後，有訪美行程，需要全程展現活力，因此，現階段應該好好養精蓄銳，以順利完成議會備詢及美國之行。



此外，安排行程，應考慮傳播效果。換言之，行程不必多，但每一行程最好有較高的新聞價值。候選人的時間本就非常寶貴，因此，不該將時間花在媒體沒有興趣的平淡行程中，這樣對爭取更多選票並無益處。候選人的行程，應該要展現其競選理念；而不是行程歸行程、理念歸理念。例如，韓應該多安排探望基層苦民的行程，以凸顯“莫忘世上苦人多”的競選理念。換言之，錦上添花的行程要少、雪中送炭的行程要多才對。



因此，我建議，從現在開始，韓的行程安排，應該把握兩項基本原則。首先是將行程安排當做一種競選策略，所以要主動設計行程，而不是只被動回應各界人士需求、甚至有求必應地什麼場合都要去致意。其次是要讓自己有足夠的時間保持體力、閱讀資料和思考問題。像現在這樣的長期過勞，不是正確的工作及競選方式。