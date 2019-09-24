柯、王搶橘大選門票　宋楚瑜避不見面

親民黨主席宋楚瑜。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／2020大選戰局詭譎，鴻海創辦人郭台銘未參與連署參選，宣告“郭柯王”結盟破局後，據了解，這一周以來，包括台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲及前“立法院長”王金平兩人，私下均積極與握有大選提名“門票”的親民黨聯繫，但考量柯、王態度及合作方向不明，而橘營內部也有兩派意見分歧，親民黨主席宋楚瑜因而暫時婉拒與柯、王兩人會面。



知情人士透露，郭台銘於16日深夜作出決定後，隔天，柯文哲隨即透過核心幕僚、北市府顧問蔡壁如聯繫宋楚瑜會面，且連續約了好幾天，盼積極促成“柯宋會”；而王金平方面，也陸續透過前“立委”許舒博等管道約宋見面，並與親民黨秘書長李鴻鈞、前“立委”黃義交等人保持密切聯絡。



根據《上報》報道，橘營內部人士表示，宋楚瑜之所以暫時拒見柯文哲及王金平，主要是對柯、王的態度有所保留。尤其是柯文哲方面，柯先是破壞合作默契自行籌組政黨，接著再支持郭台銘選“總統”並消費親民黨，現在郭棄選後，又回過頭來“蹭宋”，急著尋求與親民黨合作，柯的政治誠信不免令人感到疑慮，“會不會合作後又把親民黨給賣掉了？”

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目前橘營內部幕僚確實也分成兩派意見，一派力主由宋楚瑜御駕親征，扮演“母雞”角色來拉抬親民黨的區域及不分區“立委”選情；另一派則是主張釋出“總統”提名“門票”，改與柯文哲或王金平合作，藉此展現親民黨的雅量和氣度，也較有助於跨越百分之五的不分區政黨票門檻。



現階段宋楚瑜仍暫時未考慮與柯文哲、王金平兩人會面。親宋人士表示，若宋楚瑜決定不選，那麼親民黨的“門票”，“不是給柯，就是給王”；橘營內部並評估，王私底下與宋接洽的態度雖較積極，但柯的人氣魅力則的確比王來得強。簡言之，目前親民黨及宋楚瑜柯王的合作態度，即為“（選“總統”）柯優於王、（談合作）組聯盟優於給門票”，宋柯王三方未來如何合作、能否合作？都有待進一步討論。



知情人士另透露，由於過去柯文哲與宋楚瑜兩人，幾乎每2、3個月就會見一次面，現在剛好時間也快到了，可能將會以此方式安排柯、宋兩人自然會面，讓柯以“晚輩”身分親自向宋請益，預計最快這幾天應該就可望看到柯文哲去拜訪宋楚瑜的畫面了。