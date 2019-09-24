王柯想見宋　李鴻鈞：再給宋一段時間

親民黨委員李鴻鈞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲都想與親民黨主席宋楚瑜會面爭取2020大選門票。親民黨秘書長兼“立法院”黨團總召李鴻鈞今天上午受訪時表示，宋既沒見王也沒見柯，親民黨有自己的主體性，畢竟也是18年的政黨，希望外界給宋一段時間，決定後會再向大家說明。



李鴻鈞上午出席“立法院”院會時，就王金平、柯文哲希望見宋楚瑜談大選合作等事作出回應。



李鴻鈞表示，其實都有人來跟親民黨做一個程度的聯繫，現在鴻海創辦人郭台銘已經說他不選了，其他包括王、柯，都有透過人來要求跟宋聊一聊，彼此都有透過共同的友人聯繫，但要聊什麼他不清楚，而且宋與王、柯也都還沒見面。



對於宋楚瑜會比較想把這張大選門票給柯文哲或給王金平？李鴻鈞說，這不是傾向給誰，這假設性的問題很多，親民黨預訂10月中會進行決策內部會議，究竟會跟誰合作？還是宋親自上陣？或其他規劃，都還是10月中以後再說。



李鴻鈞強調，宋楚瑜長期以來和王金平是很熟的老朋友，宋是柯文哲的市政最高顧問，所以他們本來就長期有聯繫方式。



外界揣測李鴻鈞是不是宋楚瑜與王金平之間的中間人？李鴻鈞否認，他沒有扮演這角色，大家都知道他與王交情很好，但就是因為太好了，這會有私人感情在裡面，所以他不適合做這種事，中間人真的不是他，因為這是非常嚴肅且須審慎的決定，所以希望外界再給宋一段時間，宋最後一定會給外界答案。

