新中國70華誕　寧吉喆介紹發展輝煌成就

國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上表示，新中國70年經濟社會發展成就可從五方面來認識：中華民族從站起來、富起來到強起來實現飛躍；我國綜合國力、社會生產力、人民生活水平大幅提升；我國經濟建設、社會建設、生態文明建設協調推進；我國工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展；中國作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者作用凸顯。



國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆表示，70年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，砥礪奮進，頑強拼搏，實現了經濟社會的跨越式發展。特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，中國特色社會主義進入新時代。70年的輝煌成就可以從以下五個方面來認識。



第一，中華民族從站起來、富起來到強起來實現飛躍。70年前，毛澤東主席在天安門城樓上一聲宣告，標誌著中國人民從此站起來了。70年來，我們完成社會主義革命，推進社會主義建設，進行改革開放新的偉大革命，極大地解放和發展了社會生產力。1952年—2018年，我國GDP從679.1億元躍升至90.03萬億元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。在新的歷史條件下，我們繼續奪取中國特色社會主義偉大勝利，決勝全面建成小康社會，進而全面建設社會主義現代化強國。



第二，我國綜合國力、社會生產力、人民生活水平大幅提升。目前，我國已成為世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。移動通信、現代核電、載人航天、量子科學、深海探測、超級計算等領域取得重大科技成果。2018年我國居民人均可支配收入比1949年實際增長59.2倍，居民人均消費支出比1956年實際增長28.5倍。



第三，我國經濟建設、社會建設、生態文明建設協調推進。70年來，我國固定資產投資持續快速增長，極大地促進了農業生產力水平、工業裝備水平、基礎設施網絡的提高和健全。2018年末，我國鐵路營業里程13.2萬公里，其中高速鐵路3萬公里，分別居世界第二和世界第一；公路里程485萬公里，其中高速公路14.3萬公里，居世界第一。教育、文化、醫療衛生、體育、社會保障、扶貧脫貧、生態環保事業全面發展。70年來，我國人均預期壽命從35歲上升為77歲，森林覆蓋率從1976年的12.7%提高到2018年的22.96%。

