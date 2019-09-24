財政部部長劉昆：我國財政實力日益壯大

財政部部長劉昆（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）財政部部長劉昆9月24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上表示，



財政部部長劉昆表示，新中國成立70年，是綜合國力不斷增強、經濟實力顯著進步、人民生活水平持續改善的70年，也是財政面貌發生深刻變化的70年。



第一，國家財政實力日益壯大。70年來，全國財政收入從1950年的62億元增加到2018年的183352億元，年均增長12.5%，增長了近3000倍。也就是說，現在一天的財政收入，就相當於新中國成立初期8個年頭的規模。財政“蛋糕”的不斷做大，為各時期經濟社會發展提供了堅實的財力保障。



第二，公共財政體系逐步完善。70年來，我國財政實現了由生產建設型財政向公共財政的歷史性跨越，由改革開放前的高度集中的統收統支，到後來的中央與地方劃分收支、分級管理，財政的公共性和公平性日益突出。黨的十八大以來，我們按照中央和地方各級政府履行職能的需要，加大財力均衡調節力度，推進基本公共服務均等化，人民群眾越來越多地享受到了改革發展成果。2018年，中央財政一般公共預算收入占全國收入的46.6%，但中央本級一般公共預算支出只占全國支出的14.8%，也就是說，中央一般公共預算收入的三分之二以上交給地方政府安排支出。2019年，中央財政一般公共預算安排對地方轉移支付75399億元，其中一般性轉移支付67763.1億元，專項轉移支付7635.9億元，主要用於促進地區協調發展，支持提供公共服務和民生事業發展。



第三，財政政策職能作用持續增強。70年來，我們充分發揮財政政策在調節經濟運行等方面的職能作用，建立並完善了在社會主義市場經濟條件下，適應不同經濟運行形態需要的財政政策調控體系。黨的十八大以來，我們堅持穩中求進工作總基調，堅持貫徹新發展理念，認真落實積極的財政政策各項舉措，為推動中國經濟行穩致遠發揮了重要作用。2019年，加力提效實施積極的財政政策，適度擴大財政支出規模，全國財政赤字比2018年增加3800億元，地方政府專項債券比2018年增加8000億元；在2018年減稅降費1.3萬億元基礎上，繼續減輕企業稅費負擔2萬億元；同時，加強政策協調，堅持有保有壓，增強調控的前瞻性、針對性和有效性，有力促進經濟運行保持在合理區間。

