易綱：我國銀行業總資產規模居全球第一

中國人民銀行行長易綱（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）中國人民銀行行長易綱9月24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心新聞發布會”上表示，我國已基本建成了與中國特色社會主義相適應的現代金融市場體系。目前，我們有4500多家銀行業金融機構，130多家證券公司，230家保險公司。金融業總資產300萬億元，其中銀行業268萬億，規模居全球第一。另外，債券、股票、保險市場也都成為全球第二大市場。外匯儲備餘額3．1萬億美元，多年來居全球第一。



易綱表示，金融業伴隨著國家的改革開放，和十八大以來推動高質量發展，取得了歷史性成就。



一是基本建成了與中國特色社會主義相適應的現代金融市場體系。新中國成立後，我們白手起家，迅速建立了一個穩定可信的法定貨幣制度。改革開放40年，金融業迎來大發展大繁榮時期，逐步形成了覆蓋銀行、證券、保險、基金、期貨等領域，種類齊全、競爭充分的金融市場體系。目前，我們有4500多家銀行業金融機構，130多家證券公司，230家保險公司。金融業總資產300萬億元，其中銀行業268萬億，規模居全球第一。另外，債券、股票、保險市場也都成為全球第二大市場。外匯儲備餘額3．1萬億美元，多年來居全球第一。



二是基本建成了以服務實體經濟為目標、便民利民的金融服務體系。新中國成立70年來，我國金融服務不斷豐富，存款貸款、支付清算、理財投資、信息查詢等基礎金融服務的便利性和普惠性走在了世界前列。金融市場的登記、托管、清算、結算、征信、評級體系基本健全，金融基礎設施不斷完善。黨的十八大以來，我們堅持以服務供給側結構性改革為主線，持續改善民營和小微企業融資服務。2019年8月末，普惠金融口徑的小微企業貸款餘額11萬億元，同比增長23％；民營企業貸款餘額45萬億元，同比增長6．7％，企業綜合融資成本比2018年平均水平下降超過1個百分點。



三是基本建立了有效維護金融穩定的金融監管體系。我們堅持以改革的方式化解金融風險，持續提升金融體系健康性。1998年亞洲金融危機以後，我們堅決對大型商業銀行實施市場化改革重組，有效處置了農村信用社風險，促進各類金融業態規範發展。目前銀行業不良率為1．99％，資本充足率為14％，撥備覆蓋率為180％。我們不斷健全金融法律體系和風險處置制度建設，不斷優化金融監管體系，提升金融監管的專業性和有效性。金融法治建設不斷完善。目前形成了國務院金融穩定發展委員會統籌抓總，一行、兩會、一局和地方分工負責的金融監管框架。黨的十八大以來，特別是2018年以來，打好防範化解金融風險攻堅戰取得了積極成效，依法依規穩妥處置重點領域的金融風險，金融風險整體呈現收斂可控的局面，市場預期發生了積極變化。

