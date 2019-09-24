副手人選搞不定？韓競辦：人選確認馬上公布

韓國瑜競選總部發言人何庭歡接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜競選總部發言人何庭歡接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人韓國瑜副手人選如是前主席朱立倫，各項民調皆有提升一事，韓的發言人何庭歡今天受訪時表示，韓跟朱之間的互動非常熱絡，兩人共同目標是團結一致，2020打出一場好的選戰，捍衛“中華民國”生死保衛戰，雙方合作非常順暢，但副手人選經確認就會馬上公布。



何庭歡今天早上在國民黨中央黨部一樓接受媒體聯訪時，針對時事議題做出以上表述。



至於外傳朱立倫已三次拒絕任韓國瑜副手，韓朱之間是否已談妥？何庭歡說，韓朱雙方溝通管道非常順暢也熱絡，副手問題還是要尊重當事人意願，也牽動選戰布局，一旦確定後才會公布。



何庭歡提到，韓國瑜的副手條件之前有提過幾個基本目標，包括有好的國際觀以及擅長經貿等等，所以等確定人選會馬上說明。



另外，國民黨前“立法院長”王金平傳出可能跟親民黨合作參選2020？何庭歡表示，包括王金平在內的志同道合朋友，大家都希望在明年可以用選票讓做不好的民進黨政府下架，相信大家有共同目標，目前一直有在努力進行內部整合。



媒體詢問，鴻海創辦人郭台銘要推薦自己人馬給柯文哲的台灣民眾黨選“立委”，雙方要聯合競選，是否影響韓國瑜選情？



何庭歡說，尊重他黨要合作或是推派人選都尊重，但目標就是2020讓當前做不好的政府下架。