孟晚舟再次出庭　引渡案進入實質性審理階段

(來源:央視新聞客戶端) 中評社北京9月24日電/加拿大溫哥華當地時間9月23日上午,華為公司首席財務官孟晚舟女士引渡案在不列顛哥倫比亞省高等法院再次開庭審理。



當天上午9點30分左右,身穿藍色裙裝的孟晚舟女士從家中走出來,面帶笑容,在院子的門口向冒雨守候在那裡的記者問候。



與以往程序性審理不同的是,從今天開始,引渡案進入實質性審理階段,也就是說,控辯雙方將就案件已有的證據和關鍵問題進行辯論。



華為公司發言人本傑明·豪斯(Benjamin Howes)剛剛向媒體發表聲明,表示相信孟晚舟是無辜的,但是目前不便透露更多情況。律師團表示相信,加拿大法庭能夠公正獨立地對孟晚舟引渡案作出裁決。



正如大家所知,法院正在審理該事項,因此我們不便發表具體評論。我們完全支持孟女士,相信她是無罪的。我們也充分相信,加拿大司法程序的獨立性和公正性一定會還她清白。



