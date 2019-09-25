社評：美精英對抗中國衝動有違民意或引逆火

美國精英與公眾在對華競爭態度上存在明顯脫節 中評社華盛頓9月24日電（評論員 余東暉）以美國國家安全戰略與國防戰略出台為標誌，特朗普政府已經開啟了冷戰結束以來的新時代--重歸大國競爭，目標直指中國和俄羅斯，但這個被美國精英階層廣泛認同的戰略，尚未在民間層面獲得多數公眾的支持。這將給美國決策者實施大國競爭戰略帶來挑戰，違逆民意的貿然衝動可能帶來逆火，甚至可能導向戰爭深淵。



特朗普政府中的“鷹派”不斷煽動“中國威脅論”，得到美國精英階層的廣泛呼應，並導致公眾對於中國的觀感惡化。然而，當美國應當更強勢對抗中國在美國精英圈內已成為“政治正確”，“接觸合作派”、“熊貓擁抱者”銷聲匿跡時，美國多數民眾並未將中國視為最大的威脅，對華接觸合作的意見在民間依然占上風。



芝加哥全球事務委員會最新發布的民調顯示，美國人只是將俄羅斯視為與移民和難民問題同等的第九大“緊迫威脅”，中國更只是被列為第十一大“緊迫威脅”。整體上有4成2的美國人稱，中國作為世界大國的發展代表了對美國的一個重要威脅，將中國視為主要威脅的比例過去十年基本上保持4成左右的穩定水平。6成8的受訪者希望以友好合作和接觸來應對中國崛起，只有3成的人表示應當限制中國的國力。



其它美國一系列民意調查結果也不例外。皮尤研究中心最近的民調要求美國人對七種威脅進行評級，中國僅列第四，俄羅斯墊底。過去10年，美國人一直將恐怖主義和網絡攻擊列為最緊迫的兩大國家安全威脅，至於區域威脅，美國人仍傾向於將朝鮮視為比大國競爭更大的威脅。里根研究所去年底進行的民意調查，詢問美國應該把軍力集中在哪裡？最多美國人回答中東，而不是亞太。美國進步中心的民意調查要求受訪者列出美國應最優先考慮的外交政策，應對中國經濟和軍事崛起排在最後。