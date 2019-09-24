古特雷斯呼籲各國採取具體行動應對氣候變化

中評社北京9月24日電／聯合國氣候行動峰會23日在紐約聯合國總部開幕。聯合國秘書長古特雷斯在會上呼籲與會國採取具體行動應對氣候變化。



古特雷斯在開幕式致辭中強調，近年來氣候變化引發的災難日益增多，此次峰會不是一場“氣候演講峰會”，而是旨在推動具體行動。他說，依靠現有科技實行“技術替代”，能夠減少70%的全球碳排放量。各國應停止補貼化石燃料工業和建造煤電廠，同時加大對應對氣候變化努力的財政支持，包括向綠色氣候基金注資、發達國家履行對發展中國家的資助承諾等。



古特雷斯說，在應對氣候變化上，適應氣候變化與減緩氣候變化同等重要，適應力建設對一些國家和社區增強氣候變化抵禦力十分關鍵。



此次峰會的九大行動領域包括氣候資金、能源轉型、工業轉型、基於自然的解決方案、青年和動員、社會轉型等。根據峰會議程，國家元首，政府首腦和官員，國際金融機構、企業和民間代表等近100人將在會上發言。



2015年聯合國氣候變化大會達成的《巴黎協定》提出，將全球平均氣溫控制在比工業化前的水平高2攝氏度之內，並為升溫1.5攝氏度之內而努力。聯合國政府間氣候變化專門委員會去年10月發布的報告強調了將升溫控制在1.5攝氏度內的必要性。為實現這一目標，古特雷斯曾多次呼籲在2050年前實現二氧化碳“零淨排放”，並發起召開此次峰會敦促各國政府拿出具體方案。



來源：新華網