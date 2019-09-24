法國要在聯大給美伊局勢降溫　開創多方參與之路

中評社北京9月24日電／法國外交部長讓－伊夫·勒德里昂22日說，法國本周出席第74屆聯合國大會的主要目標是促使美國與伊朗緩和緊張關係。



勒德里昂當天告訴媒體記者，“最要緊的是，我們能否重新開創一條讓多方參與的緩和之路”，為美伊緊張局勢降溫。相比之下，美國總統唐納德·特朗普與伊朗總統哈桑·魯哈尼是否在聯大期間會晤“並非頭號目標”。



美聯社報道，外界先前推測法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍打算在聯大期間促成特朗普與魯哈尼會面。



在勒德里昂看來，通往美伊對話的路徑依然存在，只是舉行磋商的有利條件減少，談判餘地同樣縮小。



美國去年5月退出伊朗核問題全面協議並恢復和追加對伊朗制裁，同時向海灣增派兵力。作為回應，伊朗分三個階段突破伊核協議限制。



連日來，伊朗和沙特阿拉伯的關係因後者石油設施遭遇襲擊而進一步惡化。沙特國家石油公司兩處設施本月14日遇襲，也門胡塞武裝事後宣稱發動襲擊。



美國指稱伊朗是襲擊事件的黑手，18日宣布對伊朗追加多項制裁。伊朗否認關聯襲擊，警告如果伊朗因沙特石油設施遇襲而遭到攻擊，必定還擊。



勒德里昂說，希望伊朗重新全面履行伊核協議，削弱這項協議只會增加衝突風險。馬克龍定於23日與英國首相鮑里斯·約翰遜和德國總理安格拉·默克爾會面，以磋商伊核協議等事宜。



勒德里昂認為，沙特石油設施遇襲是轉折點，當前形勢嚴峻，必須查明真相，作出“堅定的政治回應”。只是，他沒有披露政治回應的具體內容。

