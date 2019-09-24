丁庭宇：美國不跟台灣建交就是玩假的

前台北市副市長丁庭宇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）索羅門群島與吉里巴斯上周相繼跟“中華民國”斷交，前台北市副市長丁庭宇今日表示，美國在過程中好像很積極去恐嚇小國，如果美國這麼關心“中華民國”，美國可以跟“中華民國”建交，依照美國總統特朗普個性不是不可能。



台灣民意基金會上午舉行九月民調發表會，主題是“論文門、“中華民國”情結與“總統”大選”，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請前台北市副市長丁庭宇和媒體人楊憲宏與談。



對於上周連二國斷交，丁庭宇說，“外交部長”吳釗燮應該要負責任不是不用負責任，如果我們是美國棋子，那可以要求美國跟我們建交，不然就是玩假的，美國跟日本要跟台灣站在一邊，這才是對台灣有利。



台灣民意基金會公布“中華民國”認同感，游盈隆說，在台灣還有將近六成的人對於“中華民國”有依戀的情結，這有很強的政治意義在裡面。而民調顯示蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮三組參選人，誰最認同“中華民國”，韓國瑜第一名，第二是蔡英文，第三是呂秀蓮。但最認同“中華民國”的韓國瑜好像沒有為選舉帶來好處，不管是一對一，或是三人競爭，韓民調都沒有贏過蔡英文，必須要將這些認同沒有轉換成為支持。

