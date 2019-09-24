財政部部長劉昆：不斷深化財稅體制改革

財政部部長劉昆（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）財政部部長劉昆24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上表示，黨的十八大以來，我們圍繞推進國家治理體系和治理能力現代化，不斷深化財稅體制改革。



一是按照“加快建立現代財政制度，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係”的要求，先後出台基本公共服務領域中央與地方共同財政事權和支出責任劃分改革方案，以及外交、醫療衛生、交通運輸等6個領域改革方案。進一步理順中央和地方收入劃分，改革和完善中央對地方轉移支付制度。



二是按照“建立全面規範透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的要求，健全由“四本預算”構成的政府預算體系，實行中期財政規劃管理，建立跨年度預算平衡機制。加強地方政府債務管理和風險防控，基本建立覆蓋地方政府債務管理各個環節的“閉環”管理制度體系。加強預算編制和執行管理，加大預算公開力度。全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系框架。



三是按照“深化稅收制度改革，健全地方稅體系”的要求，深化增值稅改革，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度，完善消費稅制度，全面實行礦產資源稅從價計征改革，開征環境保護稅。出台《健全地方稅體系改革方案》，積極推進相關稅收立法工作。同時，大力支持和推進國資國企、金融、科技、農業等領域的改革，創新公共服務供給方式，財政治理水平穩步提升，現代財政制度建設取得積極進展。



劉昆強調，財政是國家治理的基礎和重要支柱。將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，真抓實幹、攻堅克難，更加努力做好財政改革發展各項工作，讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。



（後援記者：李娜）