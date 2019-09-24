易綱：我國貨幣政策保持定力　堅持穩健取向

中國人民銀行行長易綱（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，中國人民銀行行長易綱在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上答記者問時表示，綜合分析中國國內的形勢和國際背景，中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。同時我們也要注意保持我們杠杆率的穩定，使得整個社會的債務水平處於可持續的水平。



以下是問答實錄：



鳳凰衛視：請問易綱行長，我們關注到近期歐洲央行重啟了QE，美聯儲也開啟了年內第二次降息，全球主要經濟體貨幣政策都是趨於寬鬆的，考慮到目前國內經濟形勢，中國有必要跟進降息嗎？貨幣政策取向是否會進行調整？謝謝。



易綱：感謝記者朋友的問題。正像你說的，美國、歐央行和日本央行以及許多發展中國家的央行，最近貨幣政策的取向，一個是降息，一個是重啟QE。在這種背景下，中國貨幣的取向是什麼？大家知道，中國是一個大型的經濟體，我們貨幣政策主要是服務國內經濟，所以我們決定貨幣政策也主要是以我為主，考慮國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和微調。中國的經濟目前還是在合理區間，物價方面也處於一個比較溫和的區間。在轉型升級中我們遇到一些結構性的問題，主要是通過供給側結構性改革來解決。



綜合分析中國國內的形勢和國際背景，我們認為中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。既要穩當前，也就是說要加強逆周期調節，保持我們的廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度和名義GDP的增長速度大體上相當、大體上匹配，堅決不搞“大水漫灌”。同時我們也要注意保持我們杠杆率的穩定，使得整個社會的債務水平處於可持續的水平。同時，我們也要考慮到長遠，也就是說要加大結構調整的力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，以改革的方式降低企業的融資成本，推動經濟高質量發展。



易綱：如果你要看全球，包括美、歐、日發達國家的貨幣政策和發展中國家的貨幣政策在未來幾年的取向，我有這樣一個判斷，就是向前看，再過幾年，如果哪個國家，特別是哪個主要經濟體還保持正常的貨幣政策，那麼這樣的經濟體應當是全球經濟的亮點，也應該是市場所羨慕的地方。謝謝。



（後援記者：李娜）