王毅會見塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯

中評社北京9月24日電／當地時間23日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯。



王毅首先轉達習近平主席對阿納斯塔夏季斯的親切問候。王毅表示，今年4月，總統先生赴華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，習近平主席同你就進一步推進中塞關係達成重要共識，指明了兩國關係發展方向。中塞雖然地理位置相距遙遠，但都是擁有悠久歷史和古老文明的國家，雙方都致力於維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系，已經成為大小國家相互尊重、互利合作的典範。中方感謝塞方在涉及中方核心利益和重大關切問題上給予的理解和支持，也將繼續支持塞方為維護塞主權和安全所做努力。中方歡迎塞方參加共建“一帶一路”，希望塞方繼續為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。



阿納斯塔夏季斯請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候和良好祝願。他再次祝賀第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇取得圓滿成功，表示在雙方共同努力下，塞中關係已經達到了一個新的水平。塞方致力於進一步拓展兩國在航運、貿易等領域合作，促進人文交流。塞中簽署的“一帶一路合作諒解備忘錄”對兩國未來合作具有重要意義，塞方希望同中方密切溝通，進一步挖掘雙方合作潛力，加快推進“一帶一路”建設。塞方將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中方在涉及國家主權和統一問題上的正當立場。塞方將繼續為加強歐中關係發揮積極作用。



來源：新華網