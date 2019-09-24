開採石油列入韓政見？何庭歡：若當選可規畫

韓辦發言人何庭歡。（中評社 張嘉文攝） 韓辦發言人何庭歡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月24日電（記者 張嘉文）針對太平島周邊開採石油未來是否列入中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜政見中，韓的發言人何庭歡今天表示，如果大家很關心這議題，希望讓高雄市透過太平島周邊開採石油獲得財政上獲得紓解，那明年韓國瑜如順利當選，中央可以去努力規畫這部分，而前提是包括中油探勘的計劃、國際投資客有無興趣，以及尊重周邊國家意見。



韓國瑜昨上午出席2020高雄市總預算案說明會，會中民進黨市議員高閔琳針對預算書內“挖石油預算”未編列一事提問韓國瑜，韓國瑜反問高“挖石油是誰講的？高議員直接把這話講清楚，誰說挖石油？”引發議論。



韓國瑜昨晚也在臉書直播上反駁，表示太平島挖石油這件事已經黑他黑一年多了，並強調他從未說過由“高雄市政府”開採石油。



對此，何庭歡今天在國民黨中央黨部接受媒體聯訪時表示，韓國瑜昨晚在直播中有談到，認為太平島屬於高雄市，那當初是主張中央如有開採石油計劃，而中油確實有此計劃，如果探勘到石油，高雄市為了解決龐大負債，可以來分一杯羹。



何庭歡說，所以要請各位關心太平島以及南海間石油議題的人，包括議員或“立委”，探勘石油是中央職權，那高雄有九席“立委”，包括“行政院副院長”陳其邁和府秘書長陳菊都是高雄出身，是不是大家可以一起來努力計劃開採石油的可能，讓高雄市府分一杯羹，解決龐大負債。



媒體追問，太平島周邊開採石油是否會在韓國瑜的2020政見中？



何庭歡表示，韓國瑜去年在競選市長時，政見上是沒寫到太平島周邊開採石油，那如果大家很關心這議題，希望讓高雄市透過太平島周邊開採石油獲得財政上獲得紓解，那明年韓如順利當選，中央可以去努力規畫這部分，而前提是包括中油探勘的計劃、國際投資客有無興趣，以及尊重周邊國家意見。