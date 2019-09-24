“絲路一家親”行動羅馬尼亞站系列活動啟動

中評社北京9月24日電／“絲路一家親”行動羅馬尼亞站系列活動啟動儀式23日在布加勒斯特市著名的吉卡宮舉行。中羅雙方一致表示，“一帶一路”建設不僅將推動相關國家的經濟發展，同時有利於國家之間實現聯通，使各國人民之間民心相通，推動形成人類命運共同體，共同應對全球發展難題。



到訪的中國民間組織國際交流促進會（簡稱中促會）副會長徐綠平在致辭時表示，希望兩國以此為契機廣泛開展民間交流，推動民生合作，讓兩國人民共促民心相通事業，共享民心相通成果，不斷夯實中羅友好的社會和民意基礎。



中國駐羅馬尼亞大使姜瑜說，“絲路一家親”行動為中羅兩國在“一帶一路”倡議下豐富民間交流與合作增添了新的內容和動力，將進一步推動中羅兩國社會組織加強聯繫與合作。



羅政府經濟部長、羅議會羅中友好議員小組主席伯德勒烏表示，中國領導人提出的“一帶一路”宏偉倡議將給包括羅馬尼亞在內的沿途國家和地區的經濟發展提供強勁動力，提升國家的經濟競爭力。



啟動儀式上，北京市貿促會、北京外國語大學分別同布加勒斯特工商會和羅馬尼亞華僑華人聯合會簽訂了合作協議。當天，還舉行了以中羅“一帶一路”建設與促進兩國民心相通為主題的研討會。



羅前總理羅曼、羅農林科學院院長塔伯勒等約70人參加了當天的活動。



“絲路一家親”行動由中促會於今年4月第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上啟動，將聚焦人文交流和民生合作兩大領域，為各國社會組織開展交流研討、互訪、民生公益項目等活動提供支持和幫助，目標是在未來兩年推動“一帶一路”沿線國家社會組織建立500對合作夥伴關係，在沿線發展中國家開展200項民生項目。



來源：新華網