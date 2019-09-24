內塔尼亞胡在人選推薦中以微弱優勢領先甘茨

中評社北京9月24日電／以色列總統裡夫林23日結束與獲得議會席位的各政黨和聯盟代表關於組閣人選的磋商。磋商結果顯示，55名議員推薦現任總理、利庫德集團領導人本雅明·內塔尼亞胡組建新一屆政府，54名議員推薦領導藍白黨的本尼·甘茨。



22日至23日，裡夫林在位於耶路撒冷的總統府與獲得議席的各政黨和聯盟代表就組閣人選進行磋商，兩天磋商均進行了直播。



內塔尼亞胡在磋商結束後發表講話說，唯一可以組建的政府就是在利庫德集團和藍白黨建立一個“廣泛的聯合政府”。



根據以色列總統辦公室23日發表的聲明，裡夫林將於當晚召集內塔尼亞胡和甘茨舉行三方閉門會談，以推動聯合政府組閣進程。



以色列媒體報道說，雖然甘茨領導的藍白黨在議會選舉中領先內塔尼亞胡領導的利庫德集團，但磋商結果顯示，內塔尼亞胡仍可能以微弱優勢領先甘茨獲得新一屆政府組閣權。



以色列17日舉行第22屆議會選舉，共29個政黨角逐議會120個席位。目前所有選票已統計完畢，但最終結果尚未正式公布。初步統計結果顯示，藍白黨獲得33個席位，利庫德集團獲得31個席位，阿拉伯政黨聯盟“聯合名單”黨獲得13席，代表極端正統派猶太教徒利益的沙斯黨獲得9席，前國防部長阿維格多·利伯曼領導的“以色列是我們的家園”黨獲得8席。



在關於組閣人選的磋商中，“聯合名單”黨10名議員同意推薦甘茨為總理人選，3人不同意；利伯曼既未推薦內塔尼亞胡也未推薦甘茨。

