波音宣布為737MAX遇難者家屬提供賠償

（來源：海外網） 中評社北京9月24日電／波音公司近日宣布，將從7月宣布的一項5000萬美元的財政援助基金中撥款，賠償在此前兩起737 MAX墜機事故中的346名遇難者，他們的家屬將獲得14.45萬美元（約103萬人民幣）。



據路透社報道，波音的管理人員在23日宣布了這一消息。據悉，這一基金將立即開始接受來自遇難者家人的賠償要求，而家屬無需放棄他們的訴訟權。



波音公司首席執行官丹尼斯？穆倫堡（Dennis Muilenburg）在一份聲明中表示，該公司繼續向兩起墜機事故中的遇難者家屬和親人致以最深切的同情。“設立該基金是我們努力幫助受影響家庭的重要一步。”穆倫堡這樣表示。



目前，代表埃塞俄比亞航空墜機事故遇難者家屬的至少12家律師事務所已對波音公司提起了近100宗訴訟。大約有60名受害者的家庭尚未提起訴訟，但原告律師表示他們預計未來還會有更多訴訟出現。一家律師事務所透露，其客戶尋求的賠償金額超過10億美元，但大多數訴訟並未提出具體的索賠要求。



2018年10月，印尼獅航的一架波音737 MAX8飛機從雅加達飛往邦加檳港，於起飛後不久失聯，隨後被發現在印度尼西亞海岸墜毀，造成189人死亡。就在僅半年後的2019年3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737 Max8客機也發生墜機事故，造成機上157人死亡。在第二起墜機事故發生後，監管機構停飛了世界各地的這一機型。



在印尼獅航波音客機空難發生近一年後，印尼方面已於8月向有關各方送交了報告草案。《華爾街日報》近日對此爆料稱，印尼調查人員發現，波音737 MAX的設計和監管失誤在這起致命事故中起了關鍵作用。（海外網 張霓）



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