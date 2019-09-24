藍委陳玉珍質問蘇：把金門當做和大陸一國的

藍委陳玉珍質詢蘇貞昌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月24日電（記者 倪鴻祥）中國民黨“立委”陳玉珍今天上午在“立法院”質詢“行政院長”蘇貞昌，以金門沒有禽流感，金門的阿媽卻不能帶土雞蛋來台給孫子，根本把金門視為“化外之地”、把金門當做和大陸是一國的，蔡政府“防民如防賊”，蘇貞昌只強調防疫需要，後來質詢時間截止，不理陳玉珍就轉身下台回座。



陳玉珍上午在院會質詢時，擺出“台灣金門“一邊一國”、“蘇貞昌支持“一邊一國”等兩塊牌子，向蘇貞昌提出金門農產品無法帶進台灣本島的問題，質疑蔡政府把金門視為和大陸是一國的，由於問題尖銳敏感，讓蘇貞昌一度語塞，想用他台大法律系老學長身份來壓台大輔修法律的小學妹陳玉珍，但否認生氣，後來質詢時間截止，麥克風聲音一關，蘇不等陳問完話，轉身就下台回座。



陳玉珍表示，金門現在沒有禽流感，反觀台灣卻有，但為何金門來台的農產品要經過檢疫？“我們沒有限制你們帶來就不錯了”，這種心態就是把金門當成化外之地，她還嗆說，金門人幫“你們”站衛兵站這麼久了，應該換你（指蘇）來站看看。



陳玉珍還怒批蔡政付“防民如防賊”，正確的做法應由“海巡署”加強巡查，怎麼會在境內設關卡？金門沒有禽流感，阿媽想帶兩顆土雞蛋到台灣給孫子吃，卻沒辦法，心情多委屈？反觀屏東有禽流感，卻沒比照管制雞肉、雞蛋輸出到其他各縣市？兩者差這麼多，以後蘇貞昌若從屏東帶芒果、荔枝上台北，也要接受檢查，因為屏東也有海，大陸船隻也可能靠近，所以屏東應該全部圍起來。

