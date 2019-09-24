蘇批採石油言行不一　韓反擊：獨眼龍變全盲

韓國瑜受訪回擊蘇貞昌的批評。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月25日電（記者 高易伸）針對是否講過“開採石油”一事，“行政院長”蘇貞昌一早抨擊批藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜“言行不一”，韓上午聯訪時爆氣反擊說，過去我曾批蘇當“行政院長”眼中看待藍綠縣市執政是“獨眼龍”，如今看來好像是“全盲”了。蘇完全忽略、先罵、先批判再說，韓國瑜從選高雄市長到現在，什麼時候說過“高雄市政府要開採石油了？”



韓國瑜表示，蘇貞昌為什麼不去查呢？蘇看到民進黨的縣市長像看到自己親生的孩子，看到國民黨的跟抱來的一樣，先罵了再說。蘇說我從來不參加院會，蘇難道忘記我第一次參加院會，兩台攝影機對著我，照了以後剪接，然後在網路上修理我。何苦如此？為政府部門服務，或當“行政院長”其他職務都是一樣，何必昧著良心講話？



韓國瑜強調，高雄市治安全台破案率前3名，但蘇貞昌、“內政部長”及“警政署長”一路罵對高雄公平嗎？我們的觀光業這麼不景氣，再三拜託所有好朋友來高雄觀光旅遊，一定要把高雄治安講得這麼不堪，這對高雄公平嗎？



韓國瑜說，蘇貞昌能不能理性一點、就事論事？找出韓國瑜什麼時候說要採石油？完全沒有！石油是國家的，只是中油編了探勘預算，周邊國家與“行政院”若同意，開採時別忘記這是屬於高雄的太平島（海域），能不能讓高雄分到一點資源，因為高雄的財政非常困難。我的講話很保守，一定要抹黑我一年多。我在這裡做一口氣的澄清。



韓國瑜上午主持市政會議，接受聯訪談到蘇貞昌批韓“採石油”言行不一時頗為生氣，並批昨日在市議會民進黨高雄議員兩年半連自己提蓋彌陀機場，我韓國瑜提機場就被罵得一塌糊塗，永遠是兩套標準，台灣政治不要這樣搞。