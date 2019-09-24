寧吉喆：四個“著力”促進形成國內強大市場

國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆回答記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上回答記者提問時表示，促進形成強大的國內市場，一是有利於保持經濟持續健康發展，更好地保障和改善民生；二是有利於促進供需動態平衡，推動產業高質量發展；三是有利於對衝當前世界經濟增速放緩的風險，促進世界經濟穩定發展。對此，需要做好四個“著力”。



以下是問答實錄：



中央廣播電視總台央視：我的問題是目前世界經濟復甦乏力，外部不確定性因素也在增加，在這樣的情況下如何理解促進形成強大的國內市場對中國經濟的意義？並且在這方面有哪些重要的政策和舉措？



寧吉喆：促進形成國內強大市場，正像你的問題所說，意義是很大的。一是有利於保持經濟持續健康發展，更好地保障和改善民生。二是有利於促進供需動態平衡，推動產業高質量發展。三是有利於對衝當前世界經濟增速放緩的風險，促進世界經濟穩定發展。為此，必須採取積極有效的措施，加大“六穩”工作的力度，穩投資、促消費、擴就業、增收入，實現國民經濟良性循環。這就需要做好四個“著力”。



一是著力擴大有效投資。這是當前推進“六穩”工作、保持經濟平穩運行的重要舉措。要促進今年的預算內投資、其他政府投資、企業和民間投資、地方專項債券加快用於補短板、調結構、擴內需。要提前下達明年的專項債券部分新增額度，重點用於交通、能源、生態環保、民生服務、物流、市政、產業園區基礎設施等項目，確保早日見效。要適當降低基礎設施等項目的最低資本金比例，更好地支持有效投資。要多措並舉激發民間投資的活力，發揮民間投資占總投資60%以上的作用。還要加快項目建設的步伐和進度、加強項目儲備工作，形成開工一批、建設一批、儲備一批，三個“輪子”一起轉，合理擴大有效投資。



二是著力促進消費提質擴容。這是繁榮經濟、改善民生一舉兩得的有效舉措。要促進消費更新升級，積極推動汽車、家電、電子消費品以舊換新。要破除汽車消費的限制，目前廣州、深圳等城市已經放寬或取消了限購規定，西安、昆明、貴陽等城市也正在考慮，後續一些具備條件的地區也會陸續跟進。要鼓勵綠色消費，支持居民購買節能家電。要支持服務消費，出台實施養老、家政服務、嬰幼兒照護服務等政策措施，進一步激發服務消費的潛力。

