24日人民幣對美元匯率中間價上調5個基點

中評社北京9月24日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，24日人民幣對美元匯率中間價報7.0729，較前一交易日上調5個基點。



中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年9月24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0729元，1歐元對人民幣7.7962元，100日元對人民幣6.5956元，1港元對人民幣0.90255元，1英鎊對人民幣8.8245元，1澳大利亞元對人民幣4.8090元，1新西蘭元對人民幣4.4685元，1新加坡元對人民幣5.1525元，1瑞士法郎對人民幣7.1724元，1加拿大元對人民幣5.3547元，人民幣1元對0.58832馬來西亞林吉特，人民幣1元對8.9758俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0975南非蘭特，人民幣1元對168.07韓元，人民幣1元對0.51740阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52840沙特裡亞爾，人民幣1元對42.9256匈牙利福林，人民幣1元對0.56238波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9569丹麥克朗，人民幣1元對1.3681瑞典克朗，人民幣1元對1.2740挪威克朗，人民幣1元對0.80555土耳其裡拉，人民幣1元對2.7445墨西哥比索，人民幣1元對4.2939泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報7.0734。



來源：新華網