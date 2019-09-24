菲律賓暫停與英國等18國政府間貸款及援助談判

（來源：新浪新聞） 中評社北京9月24日電／菲律賓總統府23日確認，菲官方日前已暫停了與英國等18個國家的政府間貸款及援助談判，以回應這些國家此前在聯合國人權理事會投票支持發起針對菲律賓打擊毒品行動的人權調查案。



菲律賓總統發言人薩爾瓦多·帕內洛當天在新聞發布會上表示，總統杜特爾特今年8月命令菲政府執行部長薩爾瓦多·梅迪亞爾德亞簽發了一項內部備忘錄。根據備忘錄，今年7月11日在聯合國人權理事會上有18個國家投票支持發起一項針對菲律賓國內打擊毒品行動的人權調查案，菲政府對此表示強烈抗議，同時宣布從8月27日起，暫停與這18個國家一切正在進行和新增的政府間貸款及援助談判。



帕內洛表示，此項措施意在表達菲政府對這18國行為的強烈不滿，這些國家關於菲律賓在打擊毒品行動中存在“侵犯人權”現象且菲政府“應對不力”等相關指控並不屬實。帕內洛還表示，此項措施不會對菲律賓經濟產生影響，因為在這18國中目前只有英國正在與菲律賓進行政府間貸款談判。



這18個國家包括阿根廷、澳大利亞、奧地利、巴哈馬、保加利亞、克羅地亞、捷克、丹麥、斐濟、冰島、意大利、墨西哥、秘魯、斯洛伐克、西班牙、烏克蘭、英國及烏拉圭。



長期以來，菲律賓國內毒品泛濫。杜特爾特自2016年6月底執政後，在全國範圍內發起大規模強力打擊毒品行動。一些國家稱菲政府在打擊毒品行動中存在嚴重違反人權行為，特別是警方存在不經審判直接在行動中擊斃犯罪嫌疑人的行為。對此，菲警方表示，掃毒行動中被擊斃的嫌疑人存在暴力拒捕行為。



來源：新華網