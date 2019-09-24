吳益政：第三勢力參選避免中間選票流向綠營

親民黨籍高雄市議員吳益政。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月24日電（記者 蔣繼平）前“立法院長”王金平爭取披橘袍參選2020，且籌組民主大聯盟仍在進行，親民黨籍高雄市議員吳益政受訪表示，小黨因選舉結構難生存，所以第三勢力一定要朝“兩大黨不過半”來努力，並做到藍綠之前做不到的事，一一條列來設法達成，找到中心思想、共識才有整合空間，避免選後再度泡沫化。他也強調，鴻海創辦人郭台銘不選之後，有第三勢力參選可避免中間選票流向綠營。



吳益政，1963年生，吳益政為台灣大學政治系學士、美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士，現任親民黨籍高雄市議員，連任五屆，相當資深。



到底第三勢力，籌組民主大聯盟是甚麼概念？



吳益政表示，現在單一選舉制度，小黨很難在單一選舉出頭，沒有藍綠大黨禮讓，勝選機率幾乎是零，民進黨這部分很靈活，但國民黨則自居泱泱大黨，容不下異己，只會分裂越做越小，在這前提結構下，造成小黨很難整合及式微。所以他認為，整合第三勢力、這種小黨大聯盟的概念，應該就是解決之前的結構性問題，並且“造成兩大黨不過半，同時包含兩大黨的側翼泛藍泛綠也不過半，形成一股純粹的第三勢力”，而且不能只追求讓第三勢力過半，一定要有中心價值。



吳益政表示，要找出大家的共同價值，“兩大黨不過半，第三勢力能夠左右，要求兩大黨“修憲”。因為只有扮演關鍵少數，才有存在價值，第三勢力存在的價值一開始就要定位，讓人搞清楚在做什麼，才不會又淪為喬事的棋子，馬上就被泡沫化。譬如，找到過去藍綠兩黨過去都沒有做的、做不到的、該做卻沒有做的、有說卻沒有做的，全部都列出來，第三勢力有哪些共識，有那些共同的公共議題。



那在時間有限之下，第三勢力有辦法在一兩個月時間快速整合起來嗎？



吳益政表示，這個就是王的本事了，畢竟王人脈廣，要找誰都找的到。王若出來選，號召力會更強，按照邏輯上，目前只剩時代力量跟親民黨手上還有政黨提名的門票，那這部分，泛藍泛綠兩張票擺在那邊，王就得想辦法來談，雙方要達成什麼目標。



那親民黨的態度呢？



吳益政表示，親民黨為了黨的生存以及台灣的未來，當然會想辦法談合作，至於說要跟誰合作，要以什麼方式，中心思想價值是什麼，是否能提出具體整合方案，達成什麼目標，對台灣產生什麼好處。

