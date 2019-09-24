干預，還是不干預？特朗普政府讓市場迷惑

中評社北京9月24日電／台媒稱，美國政府數十年來極少干預貨幣市場並規勸其他國家仿效，同時聲稱強勢美元有助於該國發展。但特朗普上任美國總統後改變看法，不僅認為美元走強傷害製造業競爭力，部分官員甚至考慮將貨幣干預手段作為貿易戰武器。專家則認為，美國政府想干預貨幣市場並非易事。



據台灣《工商時報》9月23日報道，特朗普近來致力於縮減美國貿易逆差並多次抱怨美元過強，他將目前匯市現狀歸罪於美聯儲不願大幅降息以遏止美元漲勢，而美元走強導致美國出口商處於競爭劣勢。



報道注意到，歐洲央行9月12日宣布降息並重啟量化寬鬆，目的在於支撐歐元區搖搖欲墜的經濟。此消息促使美元勁升，卻也引來特朗普再度炮轟美聯儲毫無作為。



據紐約證券交易所母公司美國洲際交易所集團（ICE）數據顯示，截至上周為止，追蹤美元兌6種主要貨幣的ICE美元指數較2018年低點飈升9.8%。



報道稱，特朗普政府對於是否干預貨幣釋放出矛盾信號，令市場摸不著頭緒。白宮顧問日前曾經指出，貨幣干預不在考量範圍內，但是特朗普卻堅稱，他個人並未排除運用此作法。



摩根士丹利銀行策略師上個月表示，隨著美聯儲不斷忽視特朗普降息的要求，美國政府實施貨幣干預手段的幾率日益升高。



報道指出，事實上，美國自1995年以來僅有三次干預貨幣的經驗，分別是1998年、2000年與2011年，而共通點是每次都有美國財政部、美聯儲與美國盟友配合。



彼得森國際經濟研究所主管弗雷德·伯格斯滕表示，任何削弱美元的努力都得與龐大的貨幣市場力量抗衡，因此貨幣干預的成效恐怕不彰。

