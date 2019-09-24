不尋常！美聯儲內部現嚴重分歧

美聯儲副主席克拉里達（來源：新浪財經） 中評社北京9月24日電／英媒稱，美聯儲官員們日前在利率決議中表達分歧看法後，9月20日更是將分歧全面展現出來，在總結情勢進展良好程度的談話中，一方面警示經濟放緩，另一方面也對金融風險提出警告。



據路透社9月20日報道，美聯儲官員們經常被要求發表一致看法，但如今卻有三種不同意見——有人準備進一步降息以抵禦經濟風險；有人認為目前應該按兵不動，觀望數據表現；另外也有人警告稱，美聯儲可能正在為信用泡沫火上澆油。



“經濟形勢良好。”美聯儲副主席克拉里達在接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時表示，他指出儘管存在風險，但就業與薪資增長以及家庭支出的增加，也形成“良性循環”。



“總的來說，我想不出消費情形有哪個時期表現更好的了。”克拉里達表示。消費占美國經濟的近70%。



據報道，美聯儲決策者9月18日以7－3票數表決通過將隔夜政策利率目標區間調降25個基點至1.75－2.0%。這是美聯儲今年第二次降息。



克拉里達支持的降息舉措旨在抵消全球經濟成長放緩以及美中貿易戰相關的風險。



報道指出，然而作為美聯儲自2016年以來的首次有三位反對票的這項決議，顯然表明美聯儲內部存在意見分歧。美聯儲17位決策者中有10位有投票權，出現各種觀點並不稀奇。



報道稱，目前不尋常的是意見涇渭分明以及背後的理由，而所有這些都與總統的政治考量背道而馳。總統基於全然不同的理由而希望大幅降息。



據報道，特朗普曾猛烈抨擊美聯儲決策者，有時是一些人身攻擊，最近他稱他們為“笨蛋”，並暗示美聯儲主席鮑威爾是政府的敵人，因為沒有聽從他的要求。

