財政部：中國今年的減稅降費規模是空前的

財政部部長劉昆（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）財政部部長劉昆24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上答記者問時表示，中國今年的減稅降費規模是空前的，在世界上、我國財政史上，以前都沒有這麼大規模。我們整個減稅降費工作主要是五個方面，在四個時間點進行。



針對減稅降費是否會加大規模，劉昆表示，減稅降費是一個動態調整和完善的過程，我們還將對政策的實施效果進行評估，並根據評估的結果調整有關政策措施，推動減稅降費政策發揮更好的效益。



以下是問答實錄：



日本經濟新聞記者：回顧70年，中國的稅收收入大幅度增加，近年來進行了大規模的減稅降費，到目前為止，減稅降費政策落實的情況如何？有沒有進一步擴大減稅降費規模的計劃？



劉昆：非常感謝您提了關於減稅降費的問題，這是今年積極財政政策的頭等大事。中國今年的減稅降費規模是空前的，在世界上、我國財政史上，以前都沒有這麼大規模。我們整個減稅降費工作主要是五個方面，在四個時間點進行。小微企業普惠性減稅和個人所得稅專項附加扣除從1月1日起實施，深化增值稅改革從4月1日起實施，降低社保費率從5月1日起實施，清理和規範行政事業性收費和政府性基金從7月1日起實施。應該說，政策惠及面非常廣，幾乎所有納稅人都能夠在今年的減稅降費過程中得到實惠。



從今年的實施情況看，執行情況和預期基本相符。從減稅量來看，比我們原來預計還會多一些。按照今年的政府工作報告，全年將減輕企業稅收和社保繳費負擔2萬億元，從今年1－7月份的情況來看，全國累計新增減稅降費13492億元，其中新增減稅11740億元。分行業看，製造業新增減稅3648億元，占31%，是受益最大的行業；分經濟類型看，民營經濟新增減稅7450億元，占63%，受益是最明顯的。減稅的效果如何，市場主體和納稅人是最清楚的，社會上普遍反應今年實施的綜合性、一攬子減稅降費政策是最直接、最有效的，也是最公平的惠企措施。

