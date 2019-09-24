央行行長易綱：數字貨幣研究取得積極進展

中國人民銀行行長易綱（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）中國人民銀行行長易綱24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上針對有外媒記者提出中國人民銀行是否有發行數字貨幣的具體計劃，易綱表示，我們現在沒有時間表，我覺得還會有一系列的研究、測試、試點、評估和風險防範，特別是數字貨幣如果跨境使用，這裡面還有反洗錢、反恐融資、反避稅天堂和“知道你的客戶”等一系列的監管要求。



以下是回答實錄：



日本經濟新聞記者：回顧70年，隨著經濟的發展，人民幣的發行量大幅度增加，國際化水平也大大提高了，這幾年人民銀行對於數字貨幣進行了援助，在世界上有一些猜測，人民銀行會快發行數字貨幣，請問目前有沒有發行數字貨幣的具體計劃？



易綱：關於數字貨幣，我想說幾點。第一，人民銀行從2014年就開始研究數字貨幣，我們有一個數字貨幣研究所，有一個專門的團隊，目前取得了積極進展。我們把央行的數字貨幣和電子支付工具結合起來，所以叫做數字貨幣和電子支付這樣一個一攬子的計劃。



第二，將來數字貨幣和電子支付的目標是什麼呢？目標是替代一部分M0，也就是說替代一部分現金，它不是說去替代M1或者廣義貨幣M2。



第三，我們數字貨幣將來的框架是中央銀行和商業銀行雙層運行體系，不改變現在的貨幣投放路徑和體系，這樣就充分調動了市場的積極性。



第四，我們會堅持中心化管理，在研發工作上不預設技術路線，可以在市場上公平競爭選優，既可以考慮區塊鏈技術，也可採取在現有的電子支付基礎上演變出來的新技術，充分調動市場的積極性和創造性，我們也設立了和市場機構激勵相容的機制。至於你問到什麼時候能夠推出來，我們現在沒有時間表，我覺得還會有一系列的研究、測試、試點、評估和風險防範，特別是數字貨幣如果跨境使用，這裡面還有反洗錢、反恐融資、反避稅天堂和“知道你的客戶”等一系列的監管要求。謝謝。



（後援記者：李娜）