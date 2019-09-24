游盈隆、楊憲宏：府昨天拿出來的不是論文

媒體人楊憲宏。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會今天公布最新民調，包括蔡英文論文事件。媒體人楊憲宏表示，昨天“總統府”拿出的論文原稿是一頁一頁怎麼沒有裝訂，這樣一頁一頁的東西比較像是手稿，好像府方也沒有拿出論文，這個疑問還是會繼續下去。



台灣民意基金會董事長游盈隆也說，府方昨天拿出原版的東西，也不是當年的政經學院論文，是蔡自己留存的原版，之後爭議還是不休。如果當初蔡英文第一時間站出來就可以暫停這個爭議，現在讓發言人出來非常可惜，大大減少說服力。



楊憲宏也說，府方昨天做了比較大動作，的確最近看到的一些證據，懷疑會越來越多。如果這個事情是真的的話，過半的人認為很嚴重。而昨天府方這樣動作，是因為本周六是民進黨全代會，如果這個事情不處理，加上陳水扁、呂秀蓮都說論文、畢業證書讓大家聞香，會引起黨內認為拿出來會怎麼樣的聲音，現在府拿出來原稿也有點慢，且竟然是一本沒有裝訂的東西，未來還是會有很多的問題。



民調問到，“如果蔡英文博士論文與學歷被證明是有問題，您覺得這問題嚴不嚴重？”結果發現：27.7%非常嚴重，23.2%還算嚴重，30.3%不太嚴重，9.3%一點也不嚴重，9.5%沒意見、不知道、拒答。



楊憲宏也說，蔡英文寫的東西在倫敦政經學院（LSE）是放在BOOK（書籍類），註解是蔡英文自己送來的拷貝書籍，著作權還在蔡英文手上。而蔡英文的同學論文是放在博士論文項目裡，其他的博士論文所有權在倫敦政經學院，為什麼蔡的論文在倫敦政經學院不放在論文類，而是放在書籍類？



台灣民意基金會上午舉行九月民調發表會，主題是“論文門、“中華民國”情結與“總統”大選”，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請前台北市副市長丁庭宇和媒體人楊憲宏與談。



游盈隆說，有人把論文門跟2012年選舉的宇昌案相比，這是錯誤比喻，且府方昨天才拿出來原稿，動作太慢，蔡英文跟宇昌案一樣，沒有第一時間回應質疑，昨天只讓發言人、年輕幕僚出來回應，這是很奇怪的安排。



游盈隆說，“我們拿到博士學位都是千辛萬苦，學位證書、畢業論文等都可以拿出來，不會有任何問題”。