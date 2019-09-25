黃敬平：王金平若向橘借門票　斬立決勿猶豫

黃敬平。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月25日電（記者 黃文杰）鴻海創辦人郭台銘將推薦自己人馬給柯文哲的台灣民眾黨參選“立委”，聯合競選，是否影響中國國民黨2020參選人韓國瑜選情？國民黨桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，郭已經離開國民黨，所謂“君子交絕，不出惡聲。忠臣去國，不潔其名”，寧願不去批評郭台銘，但是“郭柯合”會威脅韓，同樣也會威脅民進黨蔡英文，這是“一刀兩刃”。



另外，對於國民黨前“立法院長”王金平，傳出可能跟親民黨合作參選2020，黃敬平認為，國民黨從中央到地方，全力挺韓國瑜無庸置疑，建議國民黨，只要王有任何動作，哪怕媒體報導要獨立參選2020或向親民黨借“門票”，親民黨也證實的話，應該立刻開除王黨籍，“斬立決”不要猶豫，不用等地方黨部層報，才能展現國民黨鐵的紀律。



被問到“韓朱配”看法？外傳國民黨前主席朱立倫已三次拒絕任韓國瑜副手，韓朱之間是否已談妥？



黃敬平說，2008年馬英九找蕭萬長當副手，也是三顧茅廬，找了好幾次，蕭萬長本來跟連戰要退下來，壓根都沒有想到要當誰的副手，但是馬想借用蕭擔任經濟總舵手，用盡洪荒力量去做到，馬把蕭當經濟總舵手，韓國瑜若把朱當經濟藍圖的重要推手，更要展現誠意去拜訪朱，甚至追到讓朱感動，不答應韓的話都覺得內疚，這樣才能一拍即合。



他澄清，朱立倫並非故意姿態擺很高，只是韓與朱的性格有點類似，重點是，大家的目標就是把蔡英文下架，況且民調也證實，朱有替韓國瑜加分，只是朱陣營看不到韓的誠意，怎麼可能用熱臉貼韓冷屁股。做事不如做人，做人不如找人，韓國瑜總要想辦法證明自己是海納百川、廣納人才，願意投靠韓陣營。