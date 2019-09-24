連家軍林鼎超掌高雄青年局　韓力挺

韓國瑜偕青年局長林鼎超亮相。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月25日電（記者 高易伸）代表中國國民黨出征2020大選的高雄市長韓國瑜今日向媒體推介10月1日即將掛牌運作的高雄市政府青年局及來自連家軍的新任局長林鼎超。韓說，這可說是千呼萬喚，大家期待很久，明年我們要編新台幣3億預算幫助高雄青年創業，我們新任的青年局局長林鼎超非常年輕只有36歲，未來他將結合台灣內部跟海外的資源，來幫助高雄青年創業。



林鼎超曾任前國民黨主席連戰之子連勝文的特助。



林鼎超隨韓國瑜亮相表示，高雄市青年局將在10月1日正式成立，希望可以把高雄打造成一個就是青創之都，青年局主要業務包含投資、貸款、補助跟輔導，除市府編列新台幣3億元預算之外，讓我們還有“七五青創貸款”，前3年的利息還是由青年局來補貼，另外我們會結合外部資源包含一些創投，還有一些民間企業一起來共同協助高雄青年創業。



韓國瑜也呼籲歡迎所有高雄青年子弟多多利用運用青年局這個平台來幫助自己來創業。



另外針對即將到來的議會開議決議在傍晚六點半結束質詢，韓國瑜也表示，市政府本來不宜多問多表示意見、尊重議會，但是比較其他的五都，我想高雄市議會做這個決定，應該來講是跟其他五都不會太大的差異。我講是整個下班開會，議會結束的時間沒有太大的差異化，我想我們尊重市議會的決定。