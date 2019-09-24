寧吉喆：消費對上半年經濟保持合理區間貢獻大

國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆24日在“慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會”上回答記者提問時表示，根據今年上半年對經濟增長動力源泉的分析，三大需求共同拉動經濟增長，投資需求、消費需求和外需中，消費是第一大動力，消費對於今年上半年中國經濟保持在合理區間發揮了60%左右的拉動作用，比投資高出40多個百分點，所以消費至關重要。



以下是問答實錄：



彭博社記者：雖然消費增長速度是非常快的，您剛剛提到消費是經濟增長的重要動力，但它是否足夠快以平衡投資放緩的跡象？中國政府打算做哪些措施推動和鼓勵消費的增長？謝謝。



寧吉喆：關於消費，在經濟增長中它既是手段更是目的。要改善和保障民生，就需要促進消費，同時消費在經濟增長當中是第一大動力。根據今年上半年對經濟增長動力源泉的分析，三大需求共同拉動經濟增長，投資需求、消費需求和外需中，消費是第一大動力，消費對於今年上半年中國經濟保持在合理區間發揮了60%左右的拉動作用，比投資高出40多個百分點，所以消費至關重要。



寧吉喆：促進消費，除了我剛才講到的要著力促進居民消費的提質擴容，還要增加居民收入。我們看到，今年上半年居民收入與經濟增長保持基本同步，居民收入實際增長6.5%，GDP實際增長6.3%，實際上居民消費的增長率還是快於經濟增長率的，同時我們還要引導居民的合理消費，形成一些消費熱點，同時要改善居民消費的環境，還要採取鼓勵和促進居民消費的政策措施，謝謝。



（後援記者 李娜）