楊憲宏：宋楚瑜應不會賣2020門票

媒體人楊憲宏。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會今天公布最新民調結果顯示，若蔡英文、韓國瑜跟呂秀蓮參選2020，呂有10.4%支持度，媒體人楊憲宏表示，時代力量跟親民黨看到呂的支持度，一定不會浪費他們的門票，2020一定會推人出來選，否則“立委”選情非常不利。他也觀察，目前親民黨主席宋楚瑜應該不會把門票賣給別人，應該會留著自己用。



台灣民意基金會上午舉行九月民調發表會，主題是“論文門、“中華民國”情結與“總統”大選”，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請前台北市副市長丁庭宇和媒體人楊憲宏與談。



民調詢問，若呂秀蓮連署過關，在蔡英文、韓國瑜和呂秀蓮三人競爭的情況下，請問，您傾向支持誰？結果發現：49.7%支持蔡英文，27.9%支持韓國瑜，10.4%支持呂秀蓮，11.1%尚難決定，0.9%不知道、拒答。



楊憲宏說，從今天這個民調看起來，他預計時力跟親民黨兩張“門票”都會出來，看到呂秀蓮出來選，喜樂島這個政黨可能會有10%支持度，這是一個“迷人比例”，其他小黨就會出來參選2020，否則選票會集中到有“總統”參選人的政黨。



他觀察，最近看起來親民黨門票，宋楚瑜要自己用不賣給別人，宋自己出來選可能性大。雖然現在鴻海創辦人郭台銘、國民黨不分區“立委”王金平的變數還在。現在感覺到時代力量積極在“總統”參選人議題上做準備，感覺是要推出“總統”候選人。



楊憲宏說，蔡英文撿到砲是郭柯不選“總統”，但容易撿來的東西，也容易丟掉。目前選民對韓國瑜有嫌惡感，對呂秀蓮還不是很了解，現在大家對於蔡英文只是停下來觀察，如果小黨自己不推候選人，想要依附在大黨下要分票，這是不可能的，因為呂秀蓮出來參選，很多小黨的票會集中到喜樂島，因為小黨不推出母雞，“立委”選舉很難。

