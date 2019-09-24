蔡英文出席自製高教機出廠　命名勇鷹號

蔡英文出席自製高教機出廠，並命名為“勇鷹”號。（照片：軍聞社提供） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）空軍新式高級教練機上午在台中漢翔公司舉行出廠典禮，並首度曝光。蔡英文除親自見證外，並命名為“勇鷹”教練機。蔡英文致詞表示，雖然這一路走來，我們遇到許多的困難，有很多的抹黑、打擊，甚至是唱衰，但是事實證明，當時我們的堅持是正確的，我們的努力是值得的。



今天出場展示的是首架原型（A1機），根據漢翔公司與“國防部”規畫，明年6月將進行首飛。



蔡英文今天出席致詞全文如下：



今天，是“中華民國”空軍的大日子，也是國內航天產業的重要里程碑。我們的國造高教機“勇鷹”號，終於出廠了。請大家看看我身後的這架飛機，這就是3年來，大家千辛萬苦、克服萬難的心血成果。



首先，我要感謝“國防部”、空軍、中科院、漢翔公司，以及共同參與的國內廠商，使命必達，實現了國人對國防自主的期待。



還記得3年多前，做為“總統”當選人，我在就任前就到漢翔公司來，跟我一起來的，還有漢翔的前董事長馮世寬。他在漢翔董事長任內，就曾經試圖推“國機國造”，重振漢翔的研發能量，卻遭遇到許多的阻礙，無法達成。



從IDF戰機之後，因為沒有落實國防自主的理念，戰機研發能量正逐漸地式微。那一次，在視察漢翔的過程中，我觀察到如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅，再也沒有機會恢復。於是，我們扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。



在堅持高教機國造之後，我曾經到“IDF戰機之父”，華錫鈞將軍的靈堂前，表彰華將軍戎馬一生，以及在“國機國造”任務所做的貢獻。我也看到因試飛而殉職的伍克振少將的銅像，感受到伍將軍為空軍的未來，不惜犧牲了他的生命的精神。



各位，今天的成果，不僅是對華將軍、伍將軍致上的最高敬意，更是他們奮勇向前精神的傳承。我希望在座的各位，從他們的故事中學習，堅持同樣的理念，繼續打拚。雖然這一路走來，我們遇到許多的困難，有很多的抹黑、打擊，甚至是唱衰，但是事實證明，當時我們的堅持是正確的，我們的努力是值得的。



而且在高教機國造的過程中，我們也增加了和國際上的交流，並且讓部分訂單留在台灣，創造就業機會，培養我們自己的人才。例如，這次高教機專案，從2017年開工以來，我們不僅創造出約1，200個工作職缺，686億的總經費當中，更有超過一半，377億元的訂單，將在台灣完成。預計到2021年，可以再增加約800個工作職缺。

