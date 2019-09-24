台灣民意基金會：近5百萬選民質疑蔡論文

台灣人相不相信蔡英文博士論文有問題民調結果。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北9月24日電／針對蔡英文的論文門事件，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，63%有聽說過，37%沒有聽說過。顯示蔡英文博士論文與學位的爭議已經是一個“顯著的議題”，同時有24.6%相信蔡英文的倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有近五成的人傾向不相信。



民調分析指出，如果換算成具體選民數，那就是，到目前為止，有近五百萬選民相信蔡英文的博士論文有問題，但有近千萬人傾向不相信，這已經構成蔡的道德危機，或許是這場“總統”大選最關鍵的變數。



台灣民意基金會今日舉行“論文門、“中華民國”情結與“總統”大選”民調發表會。與會的媒體人楊憲宏表示，昨天“總統府”拿出的論文原稿是一頁一頁怎麼沒有裝訂，這樣一頁一頁的東西比較像是手稿。台灣民意基金會董事長游盈隆也說，府方昨天拿出原版的東西，也不是當年的政經學院論文，是蔡自己留存的原版，之後爭議還是不休。



民調指出，若蔡英文博士論文與學歷被證明是有問題，問題是否嚴不嚴重？27.7%非常嚴重，23.2%還算嚴重，30.3%不太嚴重，9.3%一點也不嚴重；即有五成一的人傾向認為如果蔡英文博士論文與學歷被證明是有問題，那是一個嚴重的問題，但有四成左右的人傾向認為並不嚴重。



進一步分析顯示，中性選民方面，有五成四的人認為如果蔡英文博士論文有問題是一件嚴重的事，有三成一的人不這麼認為；由此可見，政黨傾向會顯著影響選民對這件事情的判斷。



資料顯示，年輕高學歷選民較傾向認為博士論文真假有其嚴重性，這是否意味“論文門事件”有可能動搖原本支持蔡英文的年輕高學歷選民，值得觀察。

