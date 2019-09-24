融資難又貴？易綱談央行三只箭成果

中國人民銀行行長易綱答問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君 林艶）中國人民銀行行長易綱在慶祝新中國成立70周年活動新聞中心首場新聞發布會上就民營企業融資難融資貴的有關問題進行了回答。



中新社記者：去年11月習近平總書記在民營企業座談會上提出，要解決民營企業融資難融資貴問題，央行隨後提出“三支箭”的思路，請問一年來解決民營企業，包括小微企業融資難融資貴問題成效如何？下一步將採取哪些措施？謝謝。



易綱表示，我們用“三支箭”解決民營企業和小微企業融資難融資貴問題取得了比較好的效果。“三支箭”指的是什麼呢？第一支是銀行貸款，第二支是市場發債，第三支是股權融資，在這三方面同時發力支持民營企業和小微企業。人民銀行會同有關部門發揮“幾家抬”合力，央行、財政、監管、地方、金融機構的積極性都調動起來了，同時在宏觀政策上我們也用降准、定向降准、再貸款、再貼現等貨幣政策工具引導金融機構給小微企業和民營企業貸款，收到了比較好的效果。今年看，民營企業的貸款增長較快。



易綱說，支持民企發債也收到了比較明顯的效果。我們支持66家民營企業發債488億元，同時通過這些支持撬動了幾千億元的民企發債，有金融機構還有地方政府也仿照這種辦法，用融資工具支持的方式分擔風險，使得民營企業債券的發行不僅僅能夠發得出去，而且在發行利率上有所降低。到今年8月末，普惠金融小微貸款餘額是11萬億元，增長23%，增長的幅度比去年末高8個百分點。我們可以看一看貸款覆蓋的面有多大，有多少小微企業、民營企業得到了貸款？在我們看到的數字中，目前有2500多萬戶民營小微經營主體得到了貸款。這樣有力地支持了就業、創業和整個經濟的平穩運行。我們也非常注意小微企業和民營企業的融資成本，今年觀察下來，綜合融資成本是有明顯下降的。下一步人民銀行將會同有關部門一起，繼續把這“三支箭”用得更好。