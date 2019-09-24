國慶首場發布會 嘉賓答中評憶高考

國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆回答中評社記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君 林艶）為慶祝中華人民共和國成立70周年，新聞中心9月24日上午舉辦了首場新聞發布會，吸引了中外媒體記者的高度關注。中評社記者在發佈會上提問了備受矚目的慶祝新中國成立70週年大型成就展的相關問題，國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆做了具體的回答。財政部部長劉昆也主動分享了昨日參觀展覽時候的感受，並和中國人民銀行行長易綱以及寧吉喆一同回顧起了1977年參加高考時候的一些記憶，親切而接地氣的回應引發了媒體記者的共鳴，現場響起熱烈的掌聲。發佈會由國新辦新聞局副局長、新聞發言人襲艶春主持。



慶祝新中國成立70週年大型成就展昨天開幕並在今天面向公眾正式開放，寧吉喆對中評社記者表示，在新中國70華誕即將到來之際，慶祝新中國成立70周年大型成就展是最早向社會公眾開放的活動之一。昨天下午，習近平總書記親臨北京展覽館參觀展覽並關懷指示。昨天上午，李克強總理出席開幕式並講話。黨和國家領導人、北京市的一些幹部群眾都已經開始去參觀。這次大型成就展有以下幾個特點：



一是主題鮮明。展覽的名稱就是“偉大歷程 輝煌成就”，展覽的主題是開辟和發展中國特色社會主義道路、建設社會主義現代化國家。



二是編排新穎。與以往的大型展覽不同，以往展覽一般都是分領域、版塊式的，這次大型成就展是按照70年時間序列來展開的，我們把它稱之為“時光隧道”或者“歷史走廊”，也就是說從1949年開始一直走到2019年，把整個展覽參觀完。可以說，這是一部編年體式的中華人民共和國歷史，通過展覽展現在觀眾的面前。



三是內容豐富。展覽分五大部分，分別是序言、屹立東方、改革開放、走向復興、人間正道。一共有1190多個條目，有150個新中國第一，每十年設置了英雄模範人物牆。



四是形式多樣。展覽匯集了1700多張歷史照片，180多個視頻，征集了650多種實物，包括新中國第一台解放牌汽車、新中國第一輛紅旗牌轎車、東風轎車、拖拉機等。有近100個模型，有20多個互動項目，還有40多個場景，這40多個場景是不同年代的，包括不同年代的居民家庭，比如結合我國第一部法律《婚姻法》的頒布，設置了上世紀50年代的婚房，還有大慶油田、紅旗渠、九八抗洪、汶川地震、脫貧攻堅、棚戶區改造等場景。歡迎大家去參觀，同時我們還要在網上進行展覽。

