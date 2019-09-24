養老金如何足額按時發放？財政部給定心丸

新聞中心舉行首場發佈會（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）財政部部長劉昆9月24日上午在慶祝新中國成立70周年新聞中心舉辦的首場發布會上回應了媒體記者關於養老保險金的關切，劉昆表示，我國養老保險基金運行總體平穩，養老金發放有保證，主要從提、劃、補、改四個方面入手，推動養老保險制度朝著更加公平和可持續方向發展。



劉昆表示，截至去年底，全國企業職工基本養老保險基金收入是3.8萬億，支出是3.2萬億，當年收支結餘接近6000億，累計結餘已經達到了4.8萬億。今年的1-7月，基金收入是2.2萬億，支出2萬億左右，當前收支結餘是2000多億，累計結餘是5萬億左右。從這些數據可以看出，養老金發放是有保證的。



劉昆指出，我們也注意到，受人口老齡化程度的加劇和人口流動不均衡等因素影響，再加上以前基金是不能在省際之間調劑的，我們確實有一些省份存在基金收支平衡壓力較大的問題，個別省因為撫養比的問題，在省內的收支會出現一些不平衡的狀況。當然，易行長是“三支箭”，我們是四個方面，主要是從提、劃、補、改四個方面入手，推動養老保險制度朝著更加公平和可持續方向發展。



第一，提，即提高中央調劑比例，重點解決個別省份基金收支壓力較大的問題。劉昆說，2019年為了進一步均衡地區間的基金負擔，我們加大了中央的調劑力度，把調劑比例提高到3.5%，全年調劑基金規模達到6300億元。中西部地區和老工業基地省份受益是1500多億元。通過這項措施，個別省份的基金收支壓力突出問題得到有效解決。有些省份通過這些措施，基本上解決了他們的困難。



第二，劃。即全面推開劃轉部分國有資本充實社保資金。劉昆表示，2017年11月，國務院印發了劃轉部分國有資本充實社保資金實施方案，決定劃轉中央和地方、國有和國有控股大中型企業、金融機構10%的資本充斥社保基金。實施方案下達以後，財政部會同有關部門，按照“試點先行、分級組織、穩步推進”的原則，積極推進劃轉工作。目前，中央層面已經陸續對53家中央企業和14家中央金融機構實施了劃轉，劃轉的規模是8600億元。地方層面也相繼開展了前期準備工作，今年7月，國務院常務會議已經決定，全國要全面推開國有資本充實社保基金工作。我們將積極採取措施，推動全國劃轉工作順利進行。

