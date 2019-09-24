國慶首場發佈會 易綱談化解金融風險

央行行長易綱答問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君 林艷）在慶祝新中國成立70周年的首場新聞發佈會上，央行行長易綱就外媒提問的銀行紓困的相關問題進行了回答。



易綱說，中國目前一些城市商業銀行，有些還是上市公司，他們推遲發年報，遇到一些風險。大家知道，我們現在正在進行防範和化解金融風險的三年攻堅戰，今年是第二年，第二年是攻堅克難，要化解很多金融風險。總體來講，你提到的問題，比如一些中小銀行年報推遲，現在這些年報也陸續發出來了，並且採取不同的方式來化解這些風險。人民銀行和銀保監會在今年5月嚴格依法接管了包商銀行，接管後，500多萬儲戶、20多萬理財產品的投資者，還有絕大多數對公業務的存款者都得到了完全的保障。整個處置目前是平穩的，銀行照常營業，井井有條，存取款都是非常自由的。



易綱也指出，另外你也提到，可能還有一些銀行，比如媒體報道的錦州銀行目前也找到了戰略投資者，新的戰略投資者進去後要對錦州銀行按照市場化方式來化解風險。一些縣域的農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行，也在積極地增資擴股，把他們經營的模式轉到為當地社區服務。前些年有些銀行盲目擴張，而且做跨區、跨省同業業務，使得他們服務的焦點跑到區外、跑到一些風險高的項目上了。我們主張在化解風險的過程中，要求中小金融機構聚焦為實體經濟服務、聚焦為民營企業和小微企業服務，轉向當地，使業務是可持續的，風險也可以得到化解。



易綱表示，總的原則是，針對目前出現的這些風險，要用市場化、法治化的方法來嚴格依法化解。市場化、法治化意味著什麼呢？意味著首先你這個機構要負責任，機構負責的主責在誰呢？在股東，股東要負責。同時，大的債權人要有一些風險識別的能力，同時也要求地方政府負起責任來，監管部門和人民銀行也要各負其責進行化解風險。按照市場化、法治化的思路，股東負什麼責、機構負什麼責，責任是清晰的。在這個過程中，我們特別注重保護普通存款人的權益，特別注重保護普通理財人的權益。



易綱也說，從目前進行的這一段時間來看，整體風險都在收斂，大家信心在增強，整個銀行間同業的風險溢價在逐步收斂。按照這個思路來化解，我覺得我們可以讓風險逐步收斂，而且在整個銀行業的發展史中，這段化解過程會在今後銀行發展的方向、股東的責任、服務當地、服務實體經濟、服務小微企業等方面都樹立一個典型。