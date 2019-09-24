《權力的遊戲》《倫敦生活》笑傲艾美獎

（來源：新華網） 中評社北京9月24日電／第71屆美國“黃金時段艾美獎”22日在美國洛杉磯微軟劇院舉行頒獎禮。HBO電視台製作的劇集《權力的遊戲》和亞馬遜的劇集《倫敦生活》分別獲得分量最重的劇情類與喜劇類最佳劇集獎項，成為這個美國電視界年度盛會的最大贏家。



《權力的遊戲》自2011年首播以來風靡全球，今年播出的最終季雖飽受爭議，但仍在本屆艾美獎提名中獲得了最多的32項提名，並最終奪得了劇情類最佳劇集獎和劇情類最佳男配角獎。一共播出八季的《權力的遊戲》總共拿下了4次艾美獎劇情類最佳劇集獎。在劇中扮演“小惡魔”的彼特·丁拉基奪得劇情類最佳男配角獎，這也是他第四度奪得此獎項。



比利·波特憑借在歌舞劇《姿態》中的精彩表現，獲得劇情類劇集最佳男主角。在《殺死伊芙》中飾演女刺客的英國女演員朱迪·科默奪得劇情類最佳女主角獎。兩人都是首次奪得艾美獎。劇情類最佳女配角由《黑錢勝地》的女演員朱莉婭·加納奪得。



劇情類最佳導演獎由《黑錢勝地》的導演傑森·貝特曼獲得。傑西·阿姆斯特朗憑借《繼承之戰》獲得劇情類最佳編劇獎。



講述一名少女在倫敦頽廢生活的英國喜劇《倫敦生活》成為本屆艾美獎的最大黑馬，在喜劇類評選中占據壓倒優勢，奪得了包括最佳劇集在內的喜劇類4項大獎，是當晚頒獎禮獲獎最多的劇集。其中，菲比·沃勒－布裡奇獨得喜劇類最佳女主角和喜劇類最佳編劇獎。該劇集導演哈利·布拉德比爾獲得了喜劇類最佳導演獎。



比爾·哈德爾憑借自導自演的《巴瑞》再次獲得喜劇類最佳男主角獎。喜劇類最佳男女配角獎都出自《了不起的麥瑟爾夫人》的演員，得主分別為托尼·夏爾赫布和艾利克斯·布諾斯汀。



在最佳限定劇方面，以切爾諾貝利核事故為背景的劇集《切爾諾貝利》奪得了最佳限定劇集、最佳導演和最佳編劇3個獎項。其中，喬韓·瑞克獲得了限定劇最佳導演獎，克雷格·麥辛獲得了限定劇最佳編劇獎。

