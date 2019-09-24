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朱立倫化身運將 載藍委林奕華選區拜票
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2019-09-24 15:45:46
朱立倫化身運將親自駕車載藍委林奕華輔選。（中評社 倪鴻祥攝）
中評社台北9月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前主席朱立倫24日下午化身為Uber運將，親自駕車載國民黨台北市“立法委員”參選人林奕華走訪大安、文山等地，在選區探路，朱、林還一起出席台北市新清溪婦女協會大安分會的活動，為林奕華輔選、加油。
朱立倫跟林奕華一起跟現場婦女會的成員帶動唱，並高喊2020我們一定嬴。
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