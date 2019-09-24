中評社北京9月24日電／近日，國務院辦公廳印發《關於深化農村公路管理養護體制改革的意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實習近平總書記關於“四好農村路”的重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略和統籌城鄉發展，以質量為本、安全至上、自然和諧、綠色發展為原則，深化農村公路管理養護體制改革，加強農村公路與農村經濟社會發展統籌協調，形成上下聯動、密切配合、齊抓共管的工作局面，推動“四好農村路”高質量發展，為廣大農民群眾致富奔小康、加快推進農業農村現代化提供更好保障。



《意見》明確，到2022年，基本建立權責清晰、齊抓共管的農村公路管理養護體制機制，形成財政投入職責明確、社會力量積極參與的格局。農村公路治理能力明顯提高，治理體系初步形成。農村公路通行條件和路域環境明顯提升，交通保障能力顯著增強。農村公路列養率達到100%，年均養護工程比例不低於5%，中等及以上農村公路占比不低於75%。到2035年，全面建成體系完備、運轉高效的農村公路管理養護體制機制，基本實現城鄉公路交通基本公共服務均等化，路況水平和路域環境根本性好轉，農村公路治理能力全面提高，治理體系全面完善。



《意見》提出三方面政策舉措。一是完善農村公路管理養護體制。省、市級人民政府要加強統籌和指導監督，縣級人民政府履行主體責任，發揮鄉村兩級作用和農民群眾積極性。二是強化農村公路管理養護資金保障。落實成品油稅費改革資金，完善轉移支付政策，合理確定轉移支付規模；加大財政資金支持力度，明確省、市、縣三級公共財政資金用於農村公路日常養護的標準，將農村公路管理機構運行經費和人員支出納入一般公共財政預算；強化養護資金使用監督管理，鼓勵地方各級人民政府創新農村公路發展投融資機制。三是建立農村公路管理養護長效機制。加快推進農村公路養護市場化改革，加強安全和信用管理，強化法規政策和隊伍建設。



《意見》強調，各地區、各部門要將深化農村公路管理養護體制改革作為打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略、推進農業農村現代化的一項先行工程，同步部署落實。各省級人民政府要制定本轄區改革實施方案，協調解決重大問題，督促地方各級人民政府壓實責任、抓好落實。各有關部門要密切配合，按照職責完成各項任務。



（來源：人民網）