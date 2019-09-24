國慶首場發佈會 央行行長談調息

央行行長易綱（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君 林艷）在慶祝新中國成立70周年活動中心的首場記者會上，路透社記者就中國最近經濟下行壓力有所加大的情況下，央行會不會進一步考慮降息降准等相關問題提問了央行行長易綱。



易綱表示，目前全世界的經濟確實有下行的壓力，大家最近看了中國的經濟數據，也有一些下行。但是我們的總體判斷是中國目前的經濟還是運行在合理的區間，這是第一個判斷。第二個判斷就是，目前中國在宏觀經濟政策，特別是財政政策、貨幣政策上，應對下行壓力的空間還是比較大的。大家知道，以貨幣政策為例，我們目前的利率水平應當是一個適度的利率水平，法定存款準備金率的水平應當說也是為今後的宏觀政策調整留有充足的空間。



易綱也指出，但是我要說的一點就是，我們並不急於像其他一些國家央行所做的那樣，有一些比較大的降息和量化寬鬆的政策。我們的判斷是，中國的貨幣政策還是要保持穩健的取向，要保持這個定力。同時，客觀分析來看，我們不管是在貨幣政策工具上，在宏觀審慎政策工具上，還是在其他的方面，我們的空間確實都是比較大。也就是像我剛才所說的，我認為在這個過程中，大家都擔心如果真的出現經濟下行，主要發達國家的貨幣政策工具用完了，比如說他們已經接近零利率了，甚至實行負利率政策，我認為我們應該在整個貨幣政策操作的過程中，珍惜正常的貨幣政策的空間，使得我們能夠在這個正常的貨幣政策的空間中盡量長地延續正常的貨幣政策，這樣對整個經濟的可持續發展和老百姓的福祉是有利的。