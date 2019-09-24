衛健委提抗癌目標　國內新藥審批有望提速

中評社北京9月24日電／癌症防治有了新的目標。9月23日，國家衛健委官網發布《健康中國行動——癌症防治實施方案（2019－2022年）》明確提出，到2022年，癌症防治體系進一步完善，總體癌症五年生存率比2015年提高3個百分點，患者疾病負擔得到有效控制。為此，抗癌藥降價、國產疫苗研發審批提速等一系列政策落地在即。



促進境外新藥境內同步上市



據國家癌症中心主任赫捷介紹，截至2015年，我國惡性腫瘤五年生存率已提升至40.5%。提高3個百分點，也就意味著2022年，總體癌症五年生存率達到43.5%。據介紹，五年生存率是指某種腫瘤經過各種綜合治療後，生存五年以上的比例。



當下，國內抗癌藥新藥少、價格高一直是並列的兩大難題。對此，《方案》提出，加快境內外抗癌新藥註冊審批，促進境外新藥在境內同步上市，暢通臨床急需抗癌藥臨時進口渠道。



中國醫學科學院腫瘤醫院副院長王綠化表示，此前腫瘤防治以往多是專業領域在重視，本次提出癌症防治行動代表政府的重視，出台了系統化頂層設計，明確了個人、家庭、社會、政府協同推進的實際行動，是我國進行癌症防治的路線圖和施工圖。



因歷史原因，2015年，滯留在藥審中心的藥品臨床試驗和上市等方面的申請積壓高達2.2萬件，而2014年藥審中心技術審評人員僅89名。至2017年的過去十年里，29個已經在歐美獲批新藥在中國的上市時間平均延遲5－7年。



2018年，藥審中心受理新註冊申請共7336件，但其撥款卻有降無增。北京商報 記者查閱過去五年國家藥監局部門預算發現，其2019年一般公共預算撥款為141667.73萬元。相比2018年，中央財政撥付資金減少6億元，降幅高達30%。

