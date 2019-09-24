咸陽市紀委原書記權王軍被＂雙開＂　

中評社北京9月24日電／日前，經中共陝西省委批准，陝西省紀委監委對咸陽市委原常委、市紀委原書記、市監委原主任權王軍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，權王軍違反政治紀律，對黨不忠誠、不老實，政治品行惡劣，以極端方式對抗組織審查，不按規定參加民主生活會，不組織理論中心組學習；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊；違反組織紀律，違反民主集中制原則，個人決定重大事項，不如實報告個人有關事項，不如實向組織說明問題，不按要求報告個人去向，不如實填寫個人檔案資料，在職務晉升、崗位調整等方面為他人謀取利益，利用職權對他人打擊報復；違反廉潔紀律，搞權權交易、權色交易；違反群眾紀律，為涉黑涉惡人員提供保護；違反工作紀律，洩露審查調查案情，違規處置案件線索；違反生活紀律，貪圖享樂，追求低級趣味。違反國家法律法規，利用職務上的便利為他人謀取利益，收受他人財物，涉嫌受賄犯罪；財產支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，涉嫌巨額財產來源不明犯罪；濫用職權致使公共財產造成重大損失，涉嫌濫用職權犯罪。



權王軍身為紀檢監察機關黨員領導幹部，背棄黨的宗旨，喪失理想信念，將黨和人民賦予的權力演化為個人攫取私利、滿足私欲、打擊報復他人的工具，嚴重玷污了紀檢監察幹部形象，損害了紀檢監察機關執紀執法公信力，且在黨的十八大後不收斂、不收手，黨的十九大之後，仍肆無忌憚、不知敬畏，其行為已構成嚴重違紀並涉嫌犯罪，影響極其惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委監委會議研究並報省委批准，決定給予權王軍開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題及所涉財物移送檢察機關依法處理。



權王軍簡歷



權王軍，男，漢族，1961年11月出生，陝西澄城人，大學學歷，1995年11月加入中國共產黨，1984年7月參加工作。



1984年7月至1992年4月在陝西女子監獄教育科任幹事、科員；

