蔡壁如證實郭柯緊密合作　雙母雞打選戰

台北市政府顧問蔡壁如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月24日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲雖沒有角逐2020，但兩人合作已進入緊密合作階段。台北市政府顧問蔡壁如24日受訪時大方坦承，郭台銘有說要推薦幾名區域“立委”參選人，原則上尊重他們，有提的區我們不會再提，而不分區“立委”則還沒討論到。



被問到會否列不分區進“立法院”代表台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的意志？蔡壁如則語帶模糊地說，若是代表柯市長的意志，就應該要去，做自己喜歡的事情叫做喜歡，把不喜歡的事情做到好叫做厲害，“我常常是很想展現我的厲害”。面對媒體的持續追問，蔡一度只保持微笑不再解釋，過陣子才說，“嗯，再說”。



根據媒體報道，“郭柯”結盟邁入第二幕搶攻“立法委員”席次，郭至少會推4名“郭家軍”競選區域“立委”，並全力支援民眾黨“立委”人選，而郭台銘與柯文哲也將扮演“雙母雞”全台跑透透輔選。郭營也已具體推薦至少2人交給柯營評估，一人是北部、藍營背景，一人則是無黨籍身分的現任中南部議員，而民眾黨不分區名單也至少保留“一男一女”給郭台銘。



蔡壁如24日下午接受媒體訪問時，被問到郭陣營有要推薦區域、不分區“立委”名單？蔡壁如一口坦承表示，有，區域“立委”應該不只兩名，郭董說會推薦幾名區域“立委”，她就說一起找時間坐下來對，全台有73個區域“立委”，原則上尊重他們，他們有提的那區民眾黨就不會提。蔡也說，郭董那邊相信有很多科技界的好手，不分區“立委”若願意推薦，我們就會討論，但這部分還沒討論到。



外傳蔡壁如與台北市政府副發言人、“學姊”黃瀞瑩也被列入民眾黨不分區名單安全範圍，蔡壁如笑說，不分區“立委”我們詢問過台經院所長孫智麗、女人迷執行長張瑋軒，而孫很樂意，張則稱要回去想一下，她就不小心講出去了，至於她跟學姊，則是媒體們幫忙列入的。



對於進立法院一事，媒體持續追問這代表什麼意思？蔡壁如則微笑不再解釋下去，蔡壁如過了一陣子才補充說，有時候人生在世不用太在意你要怎麼樣，再說。



被問到郭董兩度想以經費支援民眾黨，但遭婉拒，蔡壁如也大方承認笑說，郭每次都這樣講，她都說不用，因為我們這個team在去年選舉根本是無氧呼吸，這是我們做事的模式，我們自詡要改變政治文化、選舉文化，就不掛旗幟、看板，選舉經費也要塑身，這是自我期許啦，她也不會特別去解釋，多解釋只有口水戰。