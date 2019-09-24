蔡可鬆口氣了！時力證實大選不提名

時代力量秘書長吳佩芸。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月24日電（記者 洪德諭）時代力量擁有2020大選參選門票，對民進黨形成潛在威脅。時力24日召開決策委員會，秘書長吳佩芸會後表示，時力2020大選將不會自提候選人，目標將放在爭取“國會”席次最大化，期盼能獲得6至8席不分區“立委”。



時代力量為2015年所成立的政黨，現有黃國昌、鄭秀玲與徐永明3席“立委”（2016當選5席，林昶佐、洪慈庸日前退黨），在2016年“立委”選舉政黨票拿下74萬多張，以6．1％左右的得票率拿下兩席不分區“立委”，由於相關規範提到，在上屆“立委”選舉得票數達有效票數5％以上，可不經連署提名大選候選人，在登記成為被連署人17日截止後，使得這張“門票”的使用備受關注。同樣擁有門票者還包括親民黨。



針對是否自提2020大選候選人，時力曾表示黨中央正在草擬“時代力量“總統”候選人提名辦法”，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一，若確定提名，在喜樂島聯盟已推薦呂秀蓮下，勢必對於泛綠陣營大選選情造成一定衝擊。



談及會議過程，吳佩芸說，會議大家各自提出論點來分析，針對黨的主體性、資源等作考量，像是大選的保證金、選舉經費非常高，這對小黨是不利的，討論中漸漸媒合出一個方向，最終無異議通過不自提2020大選候選人。



不自提後，未來大選是否會有支持的對象？吳佩芸則說，將會交由黨代表大會，針對2020大選的意向做討論。



至於如何爭取“立委”席次最大化？吳佩芸說，提名小組會在不分區上尋找不同領域、各行各業優秀人才，透過提出亮眼的名單爭取支持，目標則為拿下250萬政黨票，6至8席“立委”。