日本擬加強利用美國商業衛星收集情報

中評社北京9月24日電／日媒稱，日本政府計劃“調用”商業衛星來收集軍事情報。



據日本《讀賣新聞》9月23日報道稱，日本防衛省正在討論一項方案，在美國等國的商業衛星上搭載用以監視外國軍事活動的感應裝置，將這些衛星作為情報收集衛星加以利用，以便控制成本，加強監視網絡。此舉目的在於，對日本周邊國家的軍事活動加大情報收集能力。



日媒稱，多名日本政府相關人士證實了這一消息。日防衛省在2020年度預算申請中，列入了1億日元（1美元約合107日元）的相關調查費。防衛省將調查美國等國企業實施的太空業務動向，制訂日本自衛隊加以利用的措施。據說美國政府也在擬訂利用商業衛星的計劃。



日媒稱，在被稱為“偵察衛星”的情報收集衛星的保有量方面，日本政府目前擁有7顆衛星，其中2顆是光學衛星，5顆是雷達衛星。日本防衛省官員表示，“希望盡量增加衛星數量，建立穩定利用衛星的體制”。



但是，發射1顆衛星就需要花費400億至500億日元，僅靠自己發射衛星來增加衛星數量是很困難的。防衛省認為，如果使用民間衛星，有可能在控制費用的情況下增加衛星數量。



日本政府還將開始開發小型衛星，它能在情報收集衛星喪失機能的情況下，應急性地加以替代。日本政府預定明年發射試驗衛星。



小型衛星重量在100公斤之內，可以進行圖像分辨率精度達1米以下的拍攝，借由圖像可以看清人和車輛的動作。試驗衛星將由日本內閣衛星情報中心使用2年左右，以驗證其性能和持久性等課題。



日媒介紹稱，在日本政府現有的7顆偵察衛星中，2顆雷達衛星已超過設計壽命1年以上，1顆光學衛星和1顆雷達衛星在今年內也將達到使用壽命。這些衛星現在還在運轉，但很可能會出現故障。



（來源：參考軍事）