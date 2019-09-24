日本加緊強化太空戰能力

中評社北京9月24日電／日媒稱，日本正加緊強化自衛隊的太空作戰能力。



據日本《讀賣新聞》9月23日報道稱，日本政府將正式強化太空安全保障，增強利用衛星監視太空軍事動向的態勢。日本政府認為，除了太空外，在電磁波和網絡等新的作戰領域，強化自衛隊能力也已成為緊迫的課題。



報道稱，日本防衛省在2020年度預算申請中，計入了524億日元（1美元約合107日元）的太空相關費用，其中首次計入了引入空間態勢感知（SSA）衛星的費用。



報道指出，SSA衛星搭載光學望遠鏡，在太空監視他國形跡可疑的衛星和太空垃圾。與地面監視相比，這樣可以掌握詳細的情況。防衛省計劃在2025年左右發射一顆SSA衛星。



日媒認為，日本自衛隊之所以強化太空監視態勢，是因為其感到受到的“威脅”增強。日本認為，周邊國家正在開發安裝有機械臂、具備接近和攻擊他國衛星能力的“殺手衛星”。如果殺手衛星破壞通信衛星的功能，自衛隊內將無法實現秘密通信。如果導航衛星受到損害，要準確掌握制導導彈所需要的位置將變得困難。如果情報搜集衛星受到損害，掌握敵方軍事動向的能力將會顯著下降。如果沒了美軍的預警衛星，即使敵方導彈發射後也無法探測到，導彈防禦將變得困難。



日本防衛省希望通過引入SSA衛星，監視“殺手衛星”的動向，在探測到異常接近時，或者讓日本的衛星躲避，或者用正在考慮引進的反衛星武器採取防衛措施。



報道稱，日美兩國政府準備共同強化太空監視網。日本計劃在2023年發射的2顆本國導航衛星“准天頂衛星”上搭載美國國防部的監視用傳感器。日本政府準備將其作為SSA衛星來使用。



航空自衛隊將於2020年度創設首個太空部隊“宇宙作戰隊”，並計劃在2023年度完善地面監視態勢後開始進行太空監視，以實現與美國的“太空合作”。



報道稱，航空自衛隊正加緊強化能力，將參加美軍本月23至27日在弗吉尼亞州舉行的“全球哨兵”聯合太空作戰演習。